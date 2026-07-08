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رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: استعراض إمكانيات الدولة «رسالة ردع قوية» لكل من يُفكر في تهديد مصر|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: استعراض إمكانيات الدولة «رسالة ردع قوية» لكل من يُفكر في تهديد مصر|فيديو

القيادة الاستراتيجية
القيادة الاستراتيجية
هاني حسين

قال اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما شهدناه خلال الساعات الـ48 الماضية من استعراض لإمكانات الدولة والقيادة الاستراتيجية، واستعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، كان مطلوبًا في إطار استراتيجية الردع التي تتبناها مصر، والتي تقوم على إظهار ما تمتلكه الدولة من قوة وأسباب القوة، حتى يرتدع أعداؤها عن مجرد التفكير في تهديدها أو الاعتداء عليها أو المساس بمصالحها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ذلك تجلّى في استعراض قدرات القوات المسلحة، وكان آخرها ما جرى اليوم، إلى جانب المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، فضلًا عن العروض التي أُقيمت خلال حفلات تخرج دفعات الكليات العسكرية، مؤكدًا أن جميع هذه الفعاليات تهدف إلى إظهار قوة الدولة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الردع التي تنتهجها مصر.

وتابع: "لقد أغلقنا الباب الأول، وهو حماية أمن الدولة والأمن القومي المصري من أي تهديدات خارجية، واليوم نُظهر نوعًا آخر من القوة، وهو القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وكذلك الأعمال الإرهابية."

وأشار إلى أن الدولة قد تتعرض، لا قدر الله، لأزمات أو كوارث طبيعية، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والحرائق وغيرها، أو قد تواجه أعمالًا إرهابية، مؤكدًا أن هذا الاستعراض يبعث برسالة واضحة إلى الشعب المصري والعالم أجمع بأن الدولة تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف، سواء كانت إمكانات برية أو بحرية أو جوية.

مصر القيادة الاستراتيجية القوات المسلحة الجيش السيسي

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