قيادي بمستقبل وطن: افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يؤكد جاهزية مصر لمواجهة التحديات

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما شهده من إبراز لإمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وانتقالها إلى مرحلة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستعداد المسبق لمختلف التحديات.

استراتيجية مواجهة الأزمات

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم،الحبال أن الدول القوية تُقاس بقدرتها على حماية مقدراتها والتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن ما شهدته فعاليات الافتتاح يؤكد وجود تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على استقرار الوطن في مختلف الظروف.

القيادة الاستراتيجية للدولة

وأوضح الحبال أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات، وتعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتخطيط العلمي، بما يعزز من كفاءة الدولة في إدارة المواقف الطارئة، ويضمن استمرار تنفيذ خطط التنمية دون تأثر بالتحديات.

وأشار الحبال إلى أن افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، ويؤكد أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة أي متغيرات، بما يحافظ على الأمن القومي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة