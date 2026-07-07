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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معلومات جديدة عن مبنى الأوكتاجون.. برلماني يوضح

الأوكتاجون
الأوكتاجون
البهى عمرو

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبنى الأوكتاجون ليس مبنى إنشائي أو معماري عادي وإنما أيقونة تقول للعالم إنه في ظل الاضطرابات المحيطة بنا من جميع الاتجاهات افتتحت مصر مقر القيادة الإستراتيجية.


وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية ستظل في أمان وقرارها السياسي والسيادي نابع من داخلها.
وأوضح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي افتتح المبنى وسيجري اليوم زيارة إلى مقر مبنى الأوكتاجون ليرى مدى التجهيزات لمواجهة الأزمات في غرفة عمليات الأوكتاجون.
ولفت إلى أن جميع المصادر المعلوماتية سوف تصب في هذا المبنى وكذلك تحليل المعلومات يخرج من هذا المقر حتى يتسنى لصانع القرار اتخاذ القرار المناسب.
وأكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبنى مقام على 22 ألف فدان يضم 10 مبان منها 8 مبان في شكل هندسي وجميعها مربوطة ببعضها لسهولة الحركة بين القطاعات.
وأوضح أن وجود هذا الصرح المتكامل في العاصمة الجديدة يزيد القيمة السوقية للأراضي والمنشآت ويؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات في المنطقة المحيطة بمقر القيادة الإستراتيجية.
وأردف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بناء صرح عملاق للقيادة الإستراتيجية للدولة المصرية استغرق نحو 10 سنوات، موضحًا أن تسميته تدل على شكله وهذا يعبر عن الاتزان والقوة والانتظام.
 

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