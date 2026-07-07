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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإليزيه: ماكرون لن يقطع زيارته لسوريا رغم انفجارات دمشق

الشرع وماكرون
الشرع وماكرون
محمد على

أكد قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" أن زيارة الرئيس الفرنسي إيماونويل ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين في دمشق.

وقال قصر الإليزيه الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق.

ووصل ماكرون إلى دمشق يوم الاثنين في أول زيارة لرئيس دولة من أوروبا الغربية منذ سقوط بشار الأسد في أواخر عام 2024.


وأكد صحفيون  لوكالات دولية أن الانفجارين وقعا قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في العاصمة السورية، فيما ذكر صحفيون لوسائل إعلام محلية، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بعدما غادر مكان إقامته، ما يقول بمغادرته قبل وقوع أي انفجارات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر أمني أن الانفجارين وقعا بالقرب فندق في وسط دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ليلته.

وعلى إثر الواقعة، أُغلقت الطرق، وفرضت إجراءات أمنية مشددة عقب الانفجار.

وذكر شاهد عيان من رويترز أنه سمع دوي انفجارات في المنطقة، وشاهد تصاعد الدخان.

ووقع انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع لإجراء محادثات تركزت على الانتقال السياسي وإعادة الإعمار والأمن الإقليمي وتوسيع العلاقات الثنائية.

وقام الزعيمان بجولة في الجامع الأموي التاريخي والمدينة القديمة في دمشق المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قبل أن يستضيف الشرع ماكرون والوفد الفرنسي على مأدبة عشاء في العاصمة السورية.

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