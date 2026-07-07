هيئة التجارة البحرية البريطانية : حريق في ناقلة نفط جراء إصابتها بمقذوف مجهول أمام السواحل العمانية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لمقذوف مجهول أثناء إبحارها أمام السواحل العمانية.

وأضافت الهيئة، في تحذير ملاحي، أن الحادث وقع على بعد نحو 8 أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان، حيث أفادت الناقلة بأنها أُصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها باتجاه الجنوب، ما تسبب في اندلاع حريق.

وأكدت الهيئة أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية أو آثار بيئية جراء الحادث، مشيرة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة.