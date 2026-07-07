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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة رجل أعمال وتقطيع جثمانه بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

بدأت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المتهم بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة، وتقطيع جثمانه وإخفائه داخل ثلاجة لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل القضية 
 

وجاء في أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن بيَّت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، مستغلًا معرفته بمحل إقامته، كما تضمنت الاتهامات قيامه بتقطيع الجثمان عقب ارتكاب الجريمة، ووضع أجزائه داخل ثلاجة في محاولة لإخفاء معالم الواقعة وتعطيل كشفها.


 

وكشفت التحريات أن دافع الجريمة يعود لاكتشاف المتهم وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وشقيقته، ما دفعه للتخطيط لارتكاب الواقعة.


 

وأوضحت التحريات أن المتهم مقيم بمنشأة ناصر، وأنه تسلل إلى محل سكن المجني عليه، وهو رجل أعمال وصاحب شركة ومقيم بأحد كمبوندات التجمع، واعتدى عليه حتى لفظ أنفاسه.

محكمة القاهرة الجديدة محاكمة المتهم بقتل رجل أعمال قتل

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