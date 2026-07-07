انطلاق خط جوي جديد بين مطار الإسكندرية والرياض عبر فلاي ناس

يشهد الموسم الصيفي 2026 توسعًا جديدًا في شبكة الرحلات الدولية بمطار الإسكندرية الدولي، مع إضافة خط جوي جديد يربط بين الإسكندرية والعاصمة السعودية الرياض عبر شركة Flynas، حيث استقبل المطار الرحلة الافتتاحية القادمة من الرياض وعلى متنها 88 راكبًا، على أن تُشغّل الشركة ثلاث رحلات أسبوعيًا، بما يعزز خيارات السفر، ويدعم الربط الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويسهم في تنويع شبكة الرحلات الدولية بالمطار، وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين.

واحتفاءً بتشغيل الخط الجديد، نظّم فريق العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات استقبالًا خاصًا للركاب، حيث جرى استقبال الطائرة بتحية المياه، إلى جانب الترحيب بالركاب وتقديم الهدايا التذكارية، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال، وجودة التنظيم، والجاهزية التشغيلية التي يتمتع بها مطار الإسكندرية الدولي.

ويأتي تشغيل هذا الخط ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار وائل النشار، نحو توسيع شبكة الرحلات الدولية، واستقطاب المزيد من شركات الطيران والوجهات الجديدة، بما يدعم نمو الحركة الجوية، ويعزز مكانة مطار الإسكندرية الدولي كإحدى البوابات الجوية الرئيسية على ساحل البحر المتوسط.