رئيس المصرية لنقل الكهرباء تتفقد مشروع التحكم الإقليمي الجديد بطلخا

قامت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و المهندس محمد إبراهيم رياض العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، بتفقد مشروع التحكم الإقليمي الجديد بطلخا قبل تدشينه رسميا والذي يعد نقلة نوعية في تشغيل وإدارة شبكة كهرباء الجهد الفائق والعالي بمحافظات الدلتا.



وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد إنشاء مركز التحكم الإقليمى للجهد العالى بمنطقة كهرباء الدلتا – طلخا لتدعيم شبكة النقل باجمالى تكلفة 875 مليون جنيه،

كما يشمل العقد التدريب الخارجى والداخلى والضمان والدعم الفنى بأطقم مصرية خالصة لتنفيذ الأعمال بما يعادل حولى 202 مليون جنية، لتصميم وتوريد وتركيب واختبار والضمان لــ 1200كم كابلات ألياف ضوئية هوائية OPGW وملحقاتها وكذلك 71 كم ألياف ضوئية أرضية UFOC وملحقاتها لشبكة ربط محطات المحولات بمركز التحكم بطلخا.

ويستهدف التصميم المبدئى لمركز التحكم الإقليمى مراقبة عدد 107 محطات بسعة إسمية 12000 ميجا فولت أمبير قابل للتوسع حتى 200 محطة محولات فى منطقة الدلتا خلال الخمسة عشر سنة القادمة.

وتقليل زمن إنقطاعات التغذية الكهربية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية فى اكتشاف الأعطال والمناطق المتاثرة بها وسرعة تأمين التغذية لهذه الأماكن وتحسين معدلات إتاحة الطاقة الكهربية للمشتركين والمستثمرين.

كما يعمل على تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية.

وتسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى الجودة العالى لخدمة المشتركين.

التشغيل الإقتصادى لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية فى هذا المجال، و تحقيق وفورات اقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وسيساهم المشروع فى خدمة مركز التحكم لما يزيد عن 26 مليون مواطن موزعين على عدد 6 محافظات بالدلتا وهى (الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية - كفرالشيخ - دمياط).