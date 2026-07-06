الكهرباء توقع عقدًا لتفريغ القدرات الكهربائية المولدة من مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خططها لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة بما يواكب المشروعات القومية العملاقة ويؤمن استيعاب القدرات الكهربائية المضافة من مصادر الطاقة النظيفة.

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لتفريغ القدرات الكهربائية المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على جهد 500 كيلوفولت بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويزيد من قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة ويعزز من كفاءة منظومة نقل الكهرباء وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا من تاريخ التعاقد.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق .

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء القناة لوط رقم 8 إنشاء الخط الهوائي المزدوج الدائرة جهد 500 كيلوفولت بطول يبلغ نحو 11.5 كيلومتر بنظام تسليم المفتاح باستخدام موصلات AAAC قطاع 405 مم² وسلك أرضي من طراز AACSR قطاع 94.1 مم² بالإضافة إلى السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وفق توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يسهم في تطوير شبكة النقل ورفع كفاءتها لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة وتأمين التغذية الكهربائية لمختلف أنحاء الجمهورية وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية دعمًا لخطة الدولة نحو مستقبل مستدام يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة .