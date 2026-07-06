ناقد رياضى : تأهل المنتخب أعاد اسم مصر إلى الواجهة عالميًا

قال الناقد الرياضي عبد العزيز أبو حمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لإحصائيات وتأريخ كرة القدم: إن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم يمثل إنجازًا كبيرًا، حيث أعاد اسم مصر إلى الواجهة عالميًا".

وأضاف عبد العزيز أبو حمر: "كنت موجودًا في الولايات المتحدة، وشاهدت عن قرب ردود الفعل، خاصة بعد مباراة إيران، وكانت رائعة، فمنتخب مصر أضاف نكهة جديدة إلى بطولة كأس العالم، ولفت أنظار الجميع".

وأشار الناقد الرياضي إلى أن منتخب مصر يمتلك أرقامًا مميزة تعكس قوة تشكيلته الحالية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات كانت من أبرز أسباب ظهوره الجيد في البطولة.

وقال الناقد الرياضي: "لدي رقمان مهمان أود الحديث عنهما، وأبدأ بأرقام منتخب مصر نفسه. أولًا، معدل أعمار لاعبي منتخب مصر ال26 مناسبة جدًا، فمعدل الأعمال الفعلي للاعبين الـ26، 28 سنة و183 يوما، وعلى المستوى الهجومي، تضم القائمة 15 لاعبًا من الـ26 سجلوا 133 هدفًا دوليًا، وهو ما يعكس كفاءة هجومية جيدة. كما يبلغ متوسط عدد المباريات الدولية للاعبي المنتخب 34 مباراة، وهو معدل مناسب أيضًا".

وأوضح عبد العزيز أبو حمر أن هذه الأرقام تجعل المنتخب أفضل من ناحية الخبرة، فلو قارنا منتخب مصر بمنتخب أستراليا، سنجد أن المنتخب الأسترالي يُعد فريقًا شابًا، بينما يمتلك منتخب مصر خبرات دولية أكبر، وهو ما ظهر بوضوح خلال البطولة".

ووجه الناقد الرياضي رسالة إلى المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن قائلا: الجميع يحترمك ويقدر ما تقدمه، لامتلاكك فن تكتيكي عال، وهو ما انعكس بوضوح على أداء المنتخب داخل الملعب، وأصبح لمنتخب مصر قيمة فنية واضحة.