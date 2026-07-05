عادل العمدة: مصر تمتلك كفاءة قتالية متطورة ومنظومة معلومات متكاملة لإدارة الأزمات

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة على مسار الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تمتلك كفاءة قتالية تتواكب مع متغيرات العصر والتحديات الإقليمية والدولية.

وقال عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية تتمتع بالقدرة على إدارة مختلف الأزمات التي قد تواجهها، لافتًا إلى امتلاكها آليات فعالة للتعامل مع الصراعات وإيجاد حلول مناسبة لها، بما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار.

إدارة الأزمات

وتابع أن مصر أصبحت تمتلك منظومة معلومات متكاملة تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزز من كفاءة إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المختلفة وفق رؤية استراتيجية شاملة.