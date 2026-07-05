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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري.

أكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي حي أول الزقازيق تابع عمرو مصطفي  عامر رئيس الحي مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بمحيط شوارع  ( ابو الريش - المحطه)، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم رئيس الحي حملة مكبرة  لرفع كافة الإشغالات بنطاق منطقة القومية  وأماكن متفرقة بنطاق الحي، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وستعادة الإنضباط للشوارع.

وفي مركز ديرب نجم تابع أحمد ضاحي  رئيس المركز، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بسوق الأحد، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشهد بلبيس قيام اللواء أ. ح أحمد شاكر رئيس المركز بقيادة حملات لرفع كافة الإشغالات بنطاق شوارع ( جمال عبد الناصر - حي المنشيه -  بورسعيد - سعدزغلول - ابو بكرالصديق) ومداخل ومخارج المدينه، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الإشغالات السيولة المرورية

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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

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