هند عاكف: المسرح جزء أساسي من مشواري الفني وأواصل تصوير فيلم جديد

كشفت الفنانة هند عاكف عن أحدث أعمالها الفنية، موضحة أنها تواصل حاليًا تصوير فيلم «الأسير»، بينما لا توجد لديها أعمال درامية جديدة يمكن الإعلان عنها خلال الفترة الحالية.

وقالت هند عاكف، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» إن المسرح يمثل جزءًا أساسيًا من مشوارها الفنى خاصة أنها قدمت خلال مسيرتها ما يقرب من 45 عرضا مسرحيا.

وتحدثت هند عاكف عن علاقتها بالمسرح، قائلة إن الوقوف على خشبته يمثل تجربة مختلفة تمامًا، موضحة أن تفاعل الجمهور مع العرض يكون مباشرًا وهو ما يجعل المسرح من أصعب وأمتع مجالات العمل الفني في الوقت نفسه.

وعن خطواتها الفنية المقبلة، أشارت إلى استمرار تصوير فيلمها «الأسير» الذى من المقرر أن يطرح فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم الأسير

وفيلم الأسير من بطولة لوسي ، هند عاكف، وفاء مكي ، لبني ونس ، محمد نجاتي ، صبري عبد المنعم ، نور العربي ، عبد النور حسن من إخراج وتأليف نور الدين علي.