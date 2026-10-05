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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

تقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ومنتسبو المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري والطلاب، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة ستظل شاهدًا على بسالة القوات المسلحة وتضحيات رجالها الأبطال، وما سطروه من ملحمة وطنية أعادت لمصر عزتها وكرامتها، وجسدت قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق النصر بالإرادة والعزيمة.

وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية، بما تجسده من قيم التضحية والانتماء والولاء للوطن، ودافعًا لمواصلة العمل والعطاء والإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

وتوجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بخالص التحية والتقدير إلى أبطال القوات المسلحة، قادةً وضباطًا وجنودًا، وإلى أرواح شهداء الوطن الأبرار، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وصفحات التاريخ.

حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ قواتها المسلحة، وأدام عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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