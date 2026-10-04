وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسات يابانية تطوير الشراكة في التعليم والبحث العلمي حتى 2031

▪️ وزير التعليم العالي يبحث مع Elsevier تطوير الشراكة مع بنك المعرفة المصري وتوظيف تحليلات البيانات في تقييم البحث العلمي

▪️ الدكتور عبد العزيز قنصوة يلتقي رئيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم JSPS لبحث توسيع التعاون البحثي وحركة الباحثين بين مصر واليابان

▪️ وزير التعليم العالي يبحث مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني MEXT دعم الشراكة المصرية اليابانية في التعليم حتى عام 2031

▪️ الدكتور عبد العزيز قنصوة يبحث مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية JST إطلاق برامج بحثية وتمويل مشترك مع الجانب المصري

▪️ وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة توهوكو برامج الدكتوراه المشتركة والتعاون في مجالات أشباه الموصلات والطاقة وعلوم الكوارث

على هامش زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إلى اليابان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري، عقد الوزير عددًا من اللقاءات مع قيادات مؤسسات علمية وبحثية وتعليمية يابانية ودولية، وذلك في إطار حرص مصر على توسيع التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والبناء على الشراكات القائمة بين مصر واليابان، وفتح مسارات جديدة للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، ودعم الباحثين والطلاب.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تمديد تنفيذ شراكة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) حتى عام 2031، بما يستهدف الاستفادة من نتائج السنوات الماضية، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم التكنولوجي والبحث العلمي والابتكار، وربط التعاون الأكاديمي باحتياجات التنمية وأولويات الدولة.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة Elsevier، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تحليل البيانات والذكاء البحثي وتقييم أداء منظومة البحث العلمي.

وتناول اللقاء الاستفادة من الشراكة الممتدة بين بنك المعرفة المصري وElsevier، وما توفره الشركة من قواعد بيانات وأدوات بحثية متقدمة، وفي مقدمتها Scopus وSciVal وأدوات الذكاء الاصطناعي البحثية، إلى جانب بحث إعداد تحليل ببليومتري مخصص للتعاون البحثي المصري الياباني خلال الفترة 2016–2026، ودعم جهود مصر في تطوير منظومة تقييم البحث العلمي ومتابعة أداء الجامعات والمراكز البحثية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز حضور المجلات العلمية المصرية في قاعدة Scopus، وتقديم الدعم الفني لهيئات تحريرها، فضلًا عن التعاون في تنظيم برامج تدريبية حول الاستخدام المسؤول لمؤشرات البحث العلمي ونزاهة البحث، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البيانات والتحليلات البحثية في دعم صنع القرار وتطوير جودة البحث العلمي في مصر.

والتقى الدكتور عبد العزيز قنصوة تسويوشي سوجينو، رئيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين مصر واليابان، والتوسع في برامج الحراك الأكاديمي والبحوث المشتركة بين الباحثين من البلدين. وتناول اللقاء دعم الدور الذي تقوم به محطة أبحاث JSPS بالقاهرة، وبحث تنظيم وضعها القانوني من خلال اتفاقية مقر، مع التأكيد على أهمية بدء الإجراءات اللازمة بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان زيادة إتاحة زمالات JSPS للباحثين المصريين، وتوسيع برامج البحوث والندوات المشتركة والتمويل المشترك، فضلًا عن تعزيز شبكة خريجي JSPS في مصر. كما بحث الجانبان إمكانية إطلاق برامج بحثية مصرية يابانية مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها المياه والطاقة المتجددة والصحة والعلوم الصيدلانية والذكاء الاصطناعي، مع التطلع إلى إطلاق دعوة مشتركة لتمويل البحوث اعتبارًا من عام 2027.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الحكومة اليابانية، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة لقاءً مع السيد/ يوشيهيرو سيكي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني (MEXT)، على هامش مشاركتهما في منتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع (STS) بمدينة كيوتو، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدًا تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الوزارة اليابانية في دعم الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم (EJEP) منذ إطلاقها عام 2016.

واستعرض اللقاء ما تحقق من نتائج ملموسة في إطار الشراكة، ومن بينها التوسع في تطبيق نظام «التوكاتسو» من 3 إلى 8 جامعات، واستهداف 320 طالبًا خلال العام الأكاديمي 2026/2027، إلى جانب افتتاح أول مؤسسة EJ-KOSEN خلال العام الأكاديمي 2025/2026، والنمو المتواصل للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) باعتبارها أحد النماذج البارزة للتعاون بين البلدين.

كما بحث الجانبان الاستفادة من امتداد تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في التعليم حتى عام 2031، بما يضمن تعظيم نتائجها واستدامتها، مع بحث زيادة المنح الدراسية اليابانية المقدمة للطلاب المصريين، خاصة في مسارات KOSEN وتدريب المعلمين، وتوفير برامج للإعداد باللغة اليابانية داخل مصر. كما ناقشا تشجيع الجامعات اليابانية على التوسع في التعاون مع مصر وإنشاء فروع جامعية دولية، والاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال.

والتقى الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، لبحث آفاق تعزيز التعاون العلمي والابتكار بين مصر واليابان، وفتح قنوات جديدة للتمويل المشترك ودعم مشاركة الباحثين والطلاب المصريين في البرامج البحثية اليابانية. وتناول اللقاء مقترح إطلاق برنامج للبحوث المشتركة بتمويل من الجانبين بين JST اليابانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF)، في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الطاقة المتجددة والمياه والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد، إلى جانب زيادة مشاركة الطلاب والباحثين المصريين في عدد من المشروعات البحثية.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الشركات الناشئة الجامعية ونقل التكنولوجيا، وربط برامج JST بمنظومة الابتكار وحاضنات الأعمال بالجامعات المصرية، فضلًا عن بحث تنظيم فعالية مصرية يابانية للعلوم والابتكار بالقاهرة خلال عام 2027، بما يسهم في بناء شراكات بحثية وتكنولوجية مستدامة وتعزيز الاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية لدى الجانبين.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الجامعات اليابانية المتميزة، التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة توهوكو اليابانية، لبحث سبل إقامة شراكة بحثية استراتيجية بين الجامعة والجامعات المصرية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الباحثين.

وبحث الجانبان إمكانية إطلاق برامج دكتوراه مشتركة ومزدوجة في مجالات علوم المواد وأشباه الموصلات والطاقة، مع الاستفادة من منح الشراكة المصرية اليابانية في التعليم (EJEP)، إلى جانب التعاون في أبحاث مخاطر المناخ والقدرة على الصمود في المناطق الساحلية، والاستفادة من خبرات الجامعة في علوم الكوارث.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين جامعة توهوكو والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والجامعات التكنولوجية المصرية في البحوث المرتبطة باحتياجات الصناعة، فضلًا عن بحث فرص التوسع المستقبلي في وجود الجامعة داخل مصر من خلال إطار الفروع الدولية للجامعات، مع التطلع إلى إبرام مذكرة تفاهم بشأن الإشراف المشترك على برامج الدكتوراه وتبادل الباحثين.