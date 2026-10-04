جامعة المنوفية تستقبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لمتابعة مشروعات تأهيل المعامل للاعتماد

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفد وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة لمتابعة ودعم مشروعات تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بكليات الزراعة والصيدلة والطب البشري، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومتها التعليمية والبحثية والارتقاء بمستوى معاملها وفق المعايير الدولية.

وجاءت الزيارة بحضور ومشاركة اللجنة المشكلة من قبل وحدة إدارة المشروعات، والتي ضمت الدكتور أسامة جلال صقر، مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد مغنم، استشاري مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، إلى جانب ممثلي الجامعة والجهات المعنية بالمشروعات.

وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا موجزًا لإنجازات المشروعات، تم خلاله استعراض موقف المشروعات في معامل الدورة الرابعة عشرة، ومعامل الدورة الثالثة عشرة بكليتي الزراعة والصيدلة، بما يعكس ما تم إنجازه في إطار خطط التطوير والتأهيل والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المعامل.

كما شمل البرنامج عرضًا موجزًا للموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي تم تمويلها بكليات الزراعة والصيدلة والطب البشري، ومتابعة ما تم اتخاذه من خطوات في سبيل الحصول على شهادات الاعتماد الدولي، ومدى استمرارية الخدمات التي تقدمها هذه المعامل للمستفيدين، سواء في المجالات البحثية أو المجتمعية.

وشهدت الزيارة كذلك تفقد معامل كلية الطب البشري، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والتجهيز، ومتابعة جاهزية المعامل ومدى توافقها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الدولي، إلى جانب مناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال أعمال التأهيل.

وأكدت إدارة الجامعة أن مشروعات تطوير وتأهيل المعامل تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، ودعم قدرات المعامل وتطوير خدماتها، بما يسهم في خدمة الطلاب والباحثين والمجتمع، ويعزز قدرة الجامعة على التوسع في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين جامعة المنوفية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالي، بما يدعم توجه الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية وبحثية متطورة، ويواكب احتياجات الجمهورية الجديدة ومعايير التعليم والبحث العلمي الحديثة.

وقد اختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجامعة ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ومتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال متطلبات تأهيل المعامل، بما يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة من المشروعات واستدامة الخدمات المقدمة من المعامل بعد تأهيلها واعتمادها دوليًا.