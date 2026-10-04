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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يبحث مع معهد البحوث الفلكية تركيب محطة رصد زلزالي بالجامعة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور باسم النبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، والدكتور مدحت الريس، رئيس المعمل العام للزلازل بالمعهد، لبحث مقترح تركيب محطة رصد زلزالي بجامعة المنوفية، بما يسهم في دعم منظومة رصد وتحليل النشاط الزلزالي وخدمة البحث العلمي. 

وذلك بحضور الدكتور حسام سعيد عوض، عميد كلية العلوم، والدكتور إسلام الجرواني، وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمود أبو الحسن، بكلية العلوم

ويأتي اللقاء في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة ودعم الجهود الوطنية في مجال رصد الزلازل ودراسة تأثيراتها على المنشآت.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حريصة على توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنشاء محطة للرصد الزلزالي داخل الجامعة يمثل إضافة مهمة للبنية البحثية بكلية العلوم، ويسهم في توفير بيانات علمية دقيقة يمكن توظيفها في الدراسات والبحوث المتعلقة بالنشاط الزلزالي وسلامة المنشآت. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية جامعة المنوفية في تطوير منظومة البحث العلمي، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة فرص تدريبية متخصصة للطلاب والباحثين، بما يعزز قدراتهم العلمية والتطبيقية ويفتح مجالات جديدة للتعاون البحثي وخدمة المجتمع. 

وخلال اللقاء، تم استعراض مقترح إنشاء وتركيب محطة رصد زلزالي بالجامعة، بهدف تسجيل ورصد الزلازل الكبيرة والمؤثرة على المنشآت، وإتاحة البيانات الزلزالية اللازمة بصورة مستمرة، بما يدعم جهود تحديث وتطوير كود البناء المصري وفقًا للبيانات والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بالنشاط الزلزالي. 

كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من بيانات الرصد الزلزالي في تدريب طلاب كلية العلوم بجامعة المنوفية على قراءة وتحليل البيانات الزلزالية، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة في مجال الزلازل والجيوفيزياء، إلى جانب إتاحة البيانات أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للاستفادة منها في إجراء البحوث والدراسات العلمية، وتعزيز التعاون البحثي بين جامعة المنوفية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ومن جانبه، استعرض رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أهمية محطات الرصد الزلزالي في توفير بيانات دقيقة تساعد في دراسة النشاط الزلزالي، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجامعات المصرية لتوسيع قاعدة البيانات والاستفادة منها في المجالات البحثية والتعليمية والتطبيقية.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية جامعة المنوفية

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