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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم محظور تداوله بماكينة طحين بكفر عشما بالمنوفية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين وإدارة تموين الشهداء على محطات البنزين والمخابز السياحية بالعراقية وعشما وكفر عشما، وزاوية الناعورة ونادر.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله داخل أحد ماكينات الطحين بكفر عشما ، لإعادة إستخدامه وبيعه بالسوق السوداء  بالمخالفة للقانون ، كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ونقص فى الأوزان بعدد من المخابز بكفر عشما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المستمرة بضرورة التواجد الميداني لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها ، وشن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والتصدي لكافة أنواع الغش والتلاعب حفاظا على الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة تنفيذ تلك الحملات والضربات الاستباقية، لمنع المخالفين من استكمال أنشطتهم غير القانونية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بكل حزم لتحقيق الردع اللازم، حفاظاً على الصحة العامة والصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية كفر عشما الشهداء

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