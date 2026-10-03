اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالمنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم اليوم اولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه داخل قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بمقـ..تل شاب على يد شقيقه بقرية سماليج التابعة لدائرة المركز بسبب شجار نشب بينهما.

وظهر المتهم بإنهاء حياة شقيقه عبر بث مباشر على صفحته الشخصية وشرح خلاله سبب فعله مبرراً ان السبب كان شقيقه المجني عليه والمشاجرة التي حدثت نتيجة التعدي عليه وسب زوجته وهو ما يرفضه المتهم.

وأكد انه سيقوم بتسليم نفسه إلى الجهات المعنية وبعدها تم القبض عليه، واليوم ستنظر جنايات شبين الكوم أولى جلسات محاكمته.