المنوفية الأزهرية تحقق اعتمادًا كاملًا لمعاهدها المتقدمة للجودة.. 6 معاهد تحصد الاعتماد بنسبة 100%

حققت منطقة المنوفية الأزهرية، برئاسة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وبمتابعة الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي بالمنطقة، نسبة اعتماد بلغت 100% في المعاهد المتقدمة للاعتماد عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، حيث تم اعتماد جميع المعاهد الستة التي تقدمت للاعتماد، في إنجاز يعكس جهود المنطقة في دعم تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري.

وشملت المعاهد التي تم اعتمادها: روضة معهد العربي النموذجي الابتدائي، وروضة معهد شبرا باص الابتدائي، وروضة معهد البتانون الابتدائي، وروضة معهد طوخ دلكه الابتدائي، ومعهد فيشا الكبرى الابتدائي، ومعهد فتيات طوخ دلكه.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود المبذولة من مكتب جودة التعليم بالمنطقة، برئاسة الأستاذ سامي صادق، مدير مكتب جودة التعليم، في متابعة المعاهد المتقدمة للاعتماد ودعمها لاستيفاء معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية.