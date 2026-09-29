وزير التعليم العالي: نعد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا مع أوزليم فيدانجي، رئيسة المنطقة الدولية لشركة فيليبس، ومارك زورا، الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور أحمد عبدالحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عمر شريف عمر أمين مجلس المستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي وقطاع الأعمال، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل وتنمية مهارات الطلاب والخريجين، بما يضمن إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مصر تمتلك تنوعًا كبيرًا في الجامعات والمؤسسات البحثية والكوادر العلمية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من إمكانات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي والصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الشراكات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أعربت أوزليم فيدانجي عن حرص الشركة على مواصلة وتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصدير إلى أسواق دول أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدةً أهمية السوق المصرية وما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع.

وأشاد مارك زورا، بمستوى التعاون والشراكة القائمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز هذا التعاون، وتحرص على دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.