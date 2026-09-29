التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة من مباراة مصر وجنوب السودان

سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام نظيره جنوب السودان، المقامة على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، حيث حاول منتخب جنوب السودان الضغط هجوميًا واستغلال عاملي الأرض والجمهور، مع توجيه عدد من المحاولات نحو مرمى مصطفى شوبير.

في المقابل، ظهر المنتخب المصري بشكل هجومي منذ الدقائق الأولى، وكاد عمر مرموش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، إلا أن حارس جنوب السودان نجح في التصدي للفرصة.

وتواصلت محاولات الفراعنة، حيث أهدر إمام عاشور فرصة محققة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يهدر مصطفى زيكو فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة السادسة.

ورغم الفرص التي سنحت للمنتخبين خلال النصف ساعة الأولى، لم يتمكن أي منهما من هز الشباك، ليستمر التعادل السلبي مع وصول المباراة إلى الدقيقة 30.

تشكيل منتخب مصر

بدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبد العزيز البلعوطي من قائمة المباراة.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

ويتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.