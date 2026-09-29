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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنتوني جوردون: لم أحصل على التقدير الكافي في إنجلترا وبرشلونة وجهتي المثالية

أنتوني جوردن
أنتوني جوردن
حمزة شعيب

تحدث الإنجليزي أنتوني جوردون، جناح فريق برشلونة، عن كواليس انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أحد أبرز أسباب رحيله عن نيوكاسل يونايتد.

وانضم جوردون إلى برشلونة قادمًا من نيوكاسل، ليصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب الألماني هانز فليك في مركز الجناح خلال الموسم الجاري، في ظل مشاركته ضمن منظومة الفريق الهجومية.

وقال جوردون، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت»، إنه كان يرغب في الانتقال إلى فريق من أعلى المستويات الأوروبية، مشيرًا إلى أن أسلوب لعب برشلونة كان من العوامل التي شجعته على اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح اللاعب الإنجليزي: «أردت الانتقال إلى فريق في أعلى مستوى ويقدم كرة قدم مميزة، كما كنت أرغب في مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز وخوض تجربة مختلفة».

وأضاف: «شعرت أن لدي الكثير لأقدمه أكثر مما يدركه الناس، وكنت أريد إثبات ذلك على أكبر مسرح في العالم».

وأشار جوردون إلى أن الانتقال إلى خارج إنجلترا كان خطوة مهمة بالنسبة له، معتبرًا أن برشلونة كان الوجهة المثالية لتحقيق هذه الرغبة.

وتطرق جناح برشلونة إلى نظرة الجماهير والنقاد إلى قدراته، موضحًا أنه كان يشعر خلال فترته في إنجلترا بأن سرعته وقدرته على الضغط تحظيان بالتقدير، بينما لم تنل الجوانب الفنية والذكاء التكتيكي في أدائه الاهتمام نفسه.

وقال: «أعتقد أنني أصبحت لاعبًا مختلفًا في نظر الكثيرين. في إنجلترا شعرت دائمًا بالاحترام بسبب سرعتي وقدرتي على الضغط، لكنهم لم يقدّروا جودة لعبي وذكائي بالشكل الكافي».

وتابع: «كان زملائي الذين لعبت معهم هم فقط من يلاحظون هذه الجوانب، لذلك لا أعتقد أن هذا الجزء من مستواي حصل على التقدير الكامل في إنجلترا».

وأوضح جوردون أن اختلاف أسلوب كرة القدم في إسبانيا ساعد على إظهار قدراته بصورة أكبر، قائلًا إن الجماهير هناك أصبحت تلاحظ جوانب أخرى من مستواه إلى جانب السرعة والقوة في الأداء.

وأضاف: «يرى الناس أنني لاعب سريع وشرس للغاية، بينما في إسبانيا يقدّرون ذكائي وجودة ممارستي لكرة القدم».

وأكد اللاعب الدولي الإنجليزي أن اللعب مع برشلونة يتطلب امتلاك قدرات فنية وذكاءً داخل الملعب، مشددًا على صعوبة الاستمرار مع الفريق لمن لا يمتلك هذه المقومات.

واختتم جوردون حديثه بالإشارة إلى أن جماهير برشلونة بدأت تمنحه تقديرًا أكبر مع مرور الوقت، بعدما شاهدته يقدم مستواه ضمن أسلوب لعب مختلف، وهو ما ساعد، بحسب تصريحاته، على إظهار صفاته الفنية والذهنية بشكل أوضح.

أنتوني جودرن برشلونة الدوري الإسباني أخبار الدوري الاسباني

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