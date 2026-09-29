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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها: بدء الدراسة بكليتي بنها ووهان للدراسات العليا والصيدلة هذا العام

مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.


واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي، الاجتماع بتقديم التهنئة، باسم مجلس الجامعة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل مناسبة وطنية عظيمة ورمزًا للفخر والعزة للمصريين.


كما هنأ رئيس الجامعة ، الدكتور محمد نبهان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية علوم الرياضة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور تامر عرفة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ما بذله من جهود خلال فترة إدارته للكلية.
 

وقدم "الجيزاوي" التهنئة أيضا لكلا من الدكتور علي عبد المعبود بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال عمادة كلية العلوم  ، والدكتور عبدالفتاح منجد عبدالفتاح بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البيطري ، والدكتور محمود توفيق بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال عمادة كلية الصيدلة ، متمنيا لهم التوفيق والسداد .
 

كما هنأ جميع منتسبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، متمنيًا عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق والإنجازات العلمية والبحثية.
 

وأشار رئيس جامعة بنها،  إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام نحو 32 ألف طالب جديد، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطلاب، خاصة غير القادرين، من خلال صندوق التكافل الطلابي الذي يساهم في سداد المصروفات والرسوم الدراسية عن الطلاب المستحقين، إلى جانب توفير بيئة تعليمية ونفسية آمنة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.
 

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي ، بدء الدراسة هذا العام بكلية بنها ووهان للدراسات العليا، وكذلك كلية الصيدلة بالحرم الجامعي بمدينة العبور، مؤكدًا أن هذه الكليات تمثل إضافة أكاديمية جديدة لجامعة بنها، وتعزز من قدراتها التعليمية وانفتاحها على الشراكات الدولية، بما يدعم دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أعلن رئيس الجامعة ، إضافة عدد من البرامج الأكاديمية النوعية الجديدة لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، من بينها بدء الدراسة ببرنامج الدبلوم المهني في تكنولوجيا المطاط والبلاستيك بكلية العلوم، كبرنامج خاص بمصروفات، إلى جانب إضافة برنامج الإعلام الرقمي المؤسسي، كبرنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.
 

وأكد " الجيزاوي" أن استحداث هذه البرامج يأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، والاستجابة لمتطلباته محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلًا عن مواكبة وظائف المستقبل ودعم جهود التنمية المستدامة.
 

وأوضح رئيس الجامعة،  أن جامعة بنها تسعى للحصول على الموافقات اللازمة والتنسيق مع هيئة الطرق لتعديل المحاور المرورية المحيطة بالحرم الجامعي بمنطقة كفر سعد، بما يسهم في تسهيل حركة الدخول والخروج من الجامعة، وخدمة كليات علوم الرياضة والعلاج الطبيعي والحقوق، إلى جانب المنشآت الجديدة لكليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية ومركز الاختبارات الإلكترونية.
كما استعرض "الجيزاوي" موقف استكمال إجراءات تخصيص موقع لإنشاء نادٍ اجتماعي لمنتسبي الجامعة بنظام حق الانتفاع، في إطار توجه الجامعة لتوفير خدمات اجتماعية وترفيهية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبيها.
 

وأوضح أن الإجراءات تتضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع على كورنيش النيل بمدينة بنها، والعمل على استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء النادي.
 

واستعرض مجلس الجامعة تقرير إنجازات جامعة بنها خلال العام الأكاديمي السابق 2025/2026، وما تضمنه من مؤشرات ونتائج تعكس حجم الجهود المبذولة والتعاون بين قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والخدمات المقدمة لطلابها ومنسوبيها، ومواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع المعرفة والارتقاء بجودة التعليم العالي.

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