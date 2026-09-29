أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5329 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49840 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.12 جنيه

سعر الشراء: 52.02 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.37 جنيه

سعر الشراء: 59.14 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.19 جنيه

سعر الشراء: 68.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على عدد من مناطق الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات، إلى جانب نشاط للرياح وظهور الشبورة المائية في بعض الطرق خلال ساعات الصباح وفقا لما ذكره صباح الخير يا مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين تشتد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.

وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة إلى 31 درجة، بينما تسجل الصغرى 21 درجة، في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة على عدد من محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 40 درجة في بعض المناطق.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتشير خرائط الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين وأجزاء من أقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، خاصة الطرق التي تربط بين المناطق المختلفة، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وتزداد تأثيرات الرياح بصورة خاصة على المناطق المكشوفة، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في فترات ظهور الشبورة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر وخليج السويس

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

كما يشهد خليج السويس حالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل القاهرة 31 درجة للعظمى و21 للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة في 6 أكتوبر 32 و20، وبنها 31 و21، ودمنهور 30 و20، وكفر الشيخ 30 و20.

وتسجل الإسكندرية 28 درجة للعظمى و22 للصغرى، والعلمين 27 و21، ومطروح 27 و21، ودمياط 29 و22، وبورسعيد 29 و24.

وفي مدن القناة، تصل الحرارة في الإسماعيلية إلى 33 و21، والسويس إلى 32 و20، بينما تسجل رأس سدر 33 و24.

وتسجل شرم الشيخ 35 درجة للعظمى و25 للصغرى، والغردقة 34 و24، ومرسى علم 35 و24.

أما شمال الصعيد، فتسجل الفيوم 32 و21، وبني سويف 33 و21، والمنيا 34 و20، وأسيوط 35 و20.

وفي جنوب الصعيد، تصل الحرارة إلى 36 درجة في سوهاج، و38 في قنا، بينما تسجل الأقصر وأسوان وأبوسمبل 40 درجة للعظمى.