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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فادية عكاشة تعود إلى دار كبار الفنانين بعد خروجها من المستشفى

فادية عكاشة
فادية عكاشة
أحمد إبراهيم

عادت الفنانة فادية عكاشة إلى دار راعية كبار الفنانين بعد خضوعها الى العلاج باحدى المستشفيات حيث كانت تعرضت الى أزمة صحية. 

وتستكمل فادية عكاشة مرحلة علاجها داخل دار راعية كبار الفنانين. 

من ناحية أخرى شهدت الحالة الصحية للفنانة فادية عكاشة تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية، بعدما غادرت المستشفى عقب فترة من العلاج والرعاية الطبية، إثر تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن الفنانة فادية عكاشة أصبحت في حالة صحية جيدة ومستقرة، مؤكداً أنها غادرت المستشفى وعادت إلى دار إقامة كبار الفنانين في منطقة السادس من أكتوبر، حيث تقيم خلال الفترة الحالية.

الحالة الصحية للفنانة فادية عكاشة 

وكانت فادية عكاشة قد خضعت للرعاية الطبية داخل المستشفى خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية، قبل أن تتحسن حالتها وتسمح حالتها الطبية بمغادرتها المستشفى والعودة إلى مقر إقامتها.

وأوضح المصدر أن عودة الفنانة فادية عكاشة إلى دار إقامة كبار الفنانين جاءت بعد تحسن حالتها الصحية، مشيراً إلى أنها أصبحت بحالة أفضل في الوقت الحالي، مع استمرار الاهتمام بها ومتابعة حالتها.

وتعد فادية عكاشة واحدة من الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية على مدار سنوات، وشاركت في عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري.

وأثارت أنباء تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية حالة من الاهتمام بين محبيها وزملائها في الوسط الفني، خاصة مع انتشار أخبار حول دخولها المستشفى، قبل أن تأتي التطورات الأخيرة لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية.

وتأتي عودة فادية عكاشة إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد مغادرتها المستشفى بمثابة تطور إيجابي في حالتها، وسط تمنيات من جمهورها ومحبيها باستمرار تحسنها وعودتها إلى كامل صحتها.

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