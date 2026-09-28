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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القليوبية يتابع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وجاهزية المعدات وبلاعات صرف الأمطار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء، والتأكد من جاهزية منظومة التعامل مع مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد بالخصوص، تنفيذًا لخطة الشركة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.


وشملت المتابعة التأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار، ومراجعة تمركزها بالمواقع ذات الأولوية، إلى جانب التأكد من كفاءة بلاعات صرف الأمطار وسلامة خطوط وشبكات الصرف، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها.
وأكد المهندس محمد فودة استمرار أعمال تطهير ورفع كفاءة بلاعات صرف الأمطار والشبكات، مع مراجعة المعدات بصورة دورية والتأكد من جاهزيتها الفنية، مشددًا على أهمية سرعة الانتشار والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ خلال موسم الشتاء.
كما وجه رئيس الشركة بتنفيذ مناورات ومحاكاة ميدانية لسيناريوهات الأزمات والطوارئ، للتأكد من جاهزية فرق العمل والمعدات وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، مع مراجعة خطط الانتشار والتمركز وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل فريق.
وشدد فودة على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القليوبية وغرفة عمليات الشركة القابضة ووزارة الإسكان، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن سقوط الأمطار.
ووجه برفع درجة الاستعداد بغرف الطوارئ والأزمات، والمتابعة المستمرة للمناطق الساخنة، والتأكد من جاهزية فرق الصيانة والتشغيل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الاستعداد المبكر وسرعة التحرك يمثلان عنصرين أساسيين في التعامل مع موسم الأمطار والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

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