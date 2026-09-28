وزير الثقافة الأسبق: المخابرات الأجنبية فشلت في تحديد موعد العبور في أكتوبر 1973

أكد الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المصرية دولة مؤسسات منذ القدم، مشيرًا إلى أنها أنشأت مؤسسة تهتم بالوثائق منذ آلاف السنين.

وقال الدكتور عبدالواحد النبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن محمد علي نظم وثائق وأوراق الدولة المصرية، وجمعها في مكان واحد لاستخدامها في إدارة الدولة، موضحًا أن مصر لديها حاليًا 110 ملايين وثيقة منذ العصر الفاطمي.

وأضاف أن الرئيس جمال عبدالناصر، عندما كان رئيسا للوزراء، أصدر قرارًا بإنشاء دار الوثائق المصرية، موضحًا أن الدار تضم مختلف الوثائق، ويمكن لجميع المواطنين الاطلاع عليها.

وأوضح أن الجزء الخاص بتكتيكات الحرب موجود لدى وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن جزء من هذه الوثائق بعد مرور 50 عامًا، ويتم النظر إليها من منظور عسكري قبل الإفراج عنها، مؤكدًا أن الجزء الخاص بحرب أكتوبر 1973 موجود لدى وزارة الدفاع.

وأشار إلى أنه بعد 5 يونيو 1967، تحول الشعب المصري إلى قوة داعمة للجيش، موضحًا أن المصريين كانوا على استعداد للتقشف والتبرع بالأموال لدعم القوات المسلحة، كما زادت تحويلات المصريين من الخارج.

وتابع: «الشعب المصري وهو بيتحرك للدعم، اشتركوا في قوات الدفاع الشعبي وتعلموا التمريض وحرسوا المناطق والكباري والمنشآت، ومحدش طلع ارتكب جريمة ومفيش حادثة حصلت، البلد كانت بتحارب والكل كان ماشي في طريق، الكل على قلب رجل واحد بعد أحداث 1967».

واستكمل: «المخابرات الأمريكية لديها الكثير من المكاتب حول العالم، ولم يستطيعوا أن يكشفوا وقت العبور، وإسرائيل فشلت في تحديد لحظة العبور في نصر أكتوبر 1973، وكل تقارير المخابرات الأجنبية أن مصر لن تحارب قبل أكتوبر 73».

وأوضح: «أمريكا فوجئت بعبور المصريين خط بارليف في أكتوبر 1973، وإسرائيل اعترفت بخسارة 400 دبابة خلال أول 4 أيام من الحرب».

وتابع: «أمريكا أقامت أكبر جسر جوي لإسرائيل عبر التاريخ، ولم تكن هناك طائرة قادرة على عبور القناة بسبب حائط الصد، وكانت استراتيجية أمريكا تقوم على أنه لا يمكن أن ينتصر السلاح الروسي على الأمريكي، وألا ينتصر العرب، وألا تهتز صورة إسرائيل في المنطقة، لأنها هي من تنفذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة».

وأضاف: «أمريكا أمدت إسرائيل بكل المعلومات اللازمة، ولكن مصر انتصرت في أكتوبر 1973».