تطبيق واتساب يغير واجهته على أندرويد بالكامل.. فما شكل التعديلات الجديدة؟

بدأت شركة واتساب اختبار تصميم جديد كلياً لتطبيقها المخصص لهواتف أندرويد.

ويركز التعديل على منح الشاشة مظهراً عصرياً جذاباً يشبه هواتف آيفون الحديثة.

شريط عائم يغير واجهة تطبيق واتساب

كشفت منصة WABetaInfo المتخصصة عن التغييرات الجديدة في النسخة التجريبية رقم "2.26.38.10".

وتعمل الشركة على تحويل شريط التنقل السفلي إلى شريط عائم بحواف دائرية ناعمة.

ويظهر الشريط الجديد كأنه ينفصل عن أسفل الشاشة ليطفو فوق قوائم الدردشات بأناقة.

ويضم الشريط الأقسام الأربعة الرئيسية للتطبيق؛ وهي المحادثات، والقصص والمستجدات، والمجتمعات، وسجل المكالمات الهاتفية.

وتظهر تفاصيل هذا التغيير البصري بوضوح أكبر عند تفعيل الوضع الفاتح داخل الهاتف.

لمسات مأخوذة من هواتف آيفون

يقترب هذا الشكل الجديد كثيراً من أسلوب التنقل المعتمد في تطبيق واتساب لهواتف آبل.

واستلهمت الشركة الفكرة من تحديثها الأخير لنظام "iOS" الذي أضاف زوايا مستديرة للقوائم.

ورغم هذا التقارب، لن يحصل أندرويد على نفس الخلفية الشفافة للواجهة؛ التزاماً بالقواعد البرمجية الخاصة بنظامه.

ويعكس هذا التغيير رغبة إدارة المنصة في توحيد تجربة الاستخدام اليومية بين مختلف الأجهزة المحمولة.

خطة شاملة لتحديث التطبيق وموعد الإطلاق

تأتي هذه الخطوة بعد مرور ثلاث سنوات على نقل أزرار التنقل إلى أسفل الشاشة.

وتواصل الشركة جهودها لتحديث مظهر أندرويد بعد طرح سمات ملونة وخلفيات جديدة للمحادثات مؤخراً.

وتؤكد التقارير أن الميزة لا تزال في مراحل التطوير ولم تصل حتى لمختبري النسخ التجريبية.

ومن المنتظر طرح التصميم الجديد رسمياً لجميع المستخدمين عبر متجر جوجل بلاي خلال التحديثات القادمة.