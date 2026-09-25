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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مكالمة واتساب من المستقبل.. ميتا تفاجئ العالم بتقنية غير مسبوقة

واتساب
واتساب

تستعد شركة ميتا Meta، لنقل مكالمات الفيديو إلى مستوى جديد، من خلال إتاحة صورة هولوجرامية واقعية للمستخدم أثناء إجراء مكالمات عبر واتساب WhatsApp باستخدام نظاراتها الذكية.

وأعلنت الشركة، خلال مؤتمر Meta Connect 2026، عن ميزة هولوجرام التي ستصل إلى نظارات Meta Ray-Ban Display البالغ سعرها 799 دولارا، والتي ستتيح إنشاء نسخة رقمية واقعية من وجه المستخدم يمكن للطرف الآخر رؤيتها أثناء مكالمات الفيديو، حتى مع إجراء المكالمة دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة ضمن برنامج الوصول المبكر لمستخدمي واتساب في الولايات المتحدة خلال خريف العام الجاري.

وجهك الرقمي بدلا من تصوير ما أمامك

تكمن المشكلة في مكالمات الفيديو عبر النظارات الذكية في أن الكاميرا تصور عادة ما ينظر إليه المستخدم، وليس وجهه، وهنا تأتي ميزة هولوجرام لتوفير تجربة أقرب إلى مكالمة الفيديو التقليدية.

ولإنشاء النسخة الرقمية، يحتاج المستخدم إلى إجراء عملية تصوير ذاتية قصيرة باستخدام تطبيق Meta AI، ثم تقوم ميتا بإنشاء نسخة رقمية واقعية لوجهه.

نظارات Meta Ray-Ban Display

وخلال المكالمة، تتحكم المنظومة في الصورة الرمزية اعتمادا على صوت المستخدم بالكامل، إذ يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي تعبيرات الوجه التي يستنتجها من الكلمات التي يقولها وطريقة نطقها.

وتعتمد الميزة على نموذج Muse Realtime Avatar الجديد لمحاكاة تعبيرات الوجه، ولتوضيح طبيعة المحتوى للطرف الآخر، تضع ميتا أيضا علامة مائية شفافة على المكالمات التي تستخدم الصورة الرمزية، حتى يدرك المتلقي أنه لا يشاهد بثا مباشرا من كاميرا عادية.

نظارات الواقع الافتراضي تذهب أبعد من ذلك
 

لا تقتصر التقنية على نظارات Ray-Ban Display، إذ كشفت ميتا أيضا عن نظارات واقع افتراضي جديدة بسعر 1299.99 دولارا، تأخذ فكرة الهولوجرام إلى مستوى أكثر تطورا.

وتستطيع هذه النظارات إنشاء صورة رمزية هولوجرامية لكامل جسم المستخدم بالاعتماد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار الداخلية التي تتابع تعبيرات الوجه وردود الأفعال.

نظارات الواقع الافتراضي

ولا يقتصر الأمر على ظهور الصورة الرمزية أمام الطرف الآخر، إذ يمكن للشخص الذي يرتدي نظارات الواقع الافتراضي رؤية هولوجرام بالحجم الطبيعي للشخص الذي يتحدث معه داخل الغرفة، مع استخدام الصوت المكاني لجعل صوت المتحدث يبدو وكأنه صادر من موقع الهولوجرام نفسه.

ويمكن إجراء هذه المكالمات عبر خدمات مثل واتساب وZoom.

هولوجرام واقعي لكن ليس ثلاثي الأبعاد بالكامل
 

رغم التطور الكبير في التقنية، لا تقدم التجربة حتى الآن إعادة بناء ثلاثية الأبعاد كاملة للشخص، إذ تعرض النظارات منظورا أماميا فقط.

ومع ذلك، تمثل التقنية خطوة متقدمة مقارنة بالصور الرمزية الكرتونية العائمة التي اعتمدت عليها العديد من تجارب ميتا السابقة في العوالم الافتراضية.

ومن المقرر أن تصل نظارات الواقع الافتراضي الجديدة إلى الأسواق في ربيع 2027، بينما سيحصل مالكو Ray-Ban Display على إمكانية استخدام نسخهم الرقمية في مكالمات واتساب قبل ذلك بوقت أقصر.

مكالمات الفيديو مكالمات واتساب ميزة هولوجرام Meta Ray Ban Meta AI

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