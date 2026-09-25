بدون نظارات أو هاتف.. ميتا تكشف جهازا جديدا للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة ميتا خلال فعاليات مؤتمر Connect عن جهاز جديد يحمل اسم Muse Charm، وهو جهاز محمول صغير يعمل بصورة مستمرة، ويتيح للمستخدمين التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” دون الحاجة إلى ارتداء نظارات ميتا الذكية.

وقدم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الجهاز باعتباره وسيلة سريعة للوصول إلى مساعد الشركة الذكي، خصوصا للمستخدمين الذين لا يرتدون نظارات ميتا الذكية، والتي تشمل مجموعة Meta Ray-Ban Display.

وتعتزم ميتا طرح Muse Charm قبل عطلات ديسمبر، لكنها لم تكشف حتى الآن عن سعر الجهاز، مؤكدة أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

ميتا توسع قدرات “ميوز”



بالتزامن مع الكشف عن الجهاز، أعلنت ميتا مجموعة من التحديثات لمساعد “ميوز”، من بينها إمكانية إجراء مكالمات فيديو باستخدام شخصية افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن تخصيص مظهرها، مع قدرتها على الاستجابة للمستخدم في الوقت الفعلي.

كما سيحصل مساعد “ميوز” على عنوان بريد إلكتروني خاص به، بما يسمح له بتنفيذ بعض المهام والتواصل مباشرة مع المستخدمين.

Muse Charm

تصميم مستوحى من الأجهزة الإلكترونية القديمة



وبحسب تقرير للصحفي مارك جورمان من وكالة "بلومبرج"، جاء تطوير Muse Charm من مختبر التصميم الجديد التابع لميتا، والذي يقال إنه يخضع لإشراف آلان داي، المسؤول السابق عن تصميم واجهة المستخدم في شركة آبل.

ويحمل الجهاز تصميما يذكر بالأجهزة الإلكترونية المحمولة التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، ويضم شاشة OLED بحجم يقارب بوصتين، إلى جانب نظام تشغيل جديد.

وعند تشغيل الجهاز، يظهر على الشاشة مجسم افتراضي لمساعد “ميوز” في منتصف الشاشة، مع إمكانية تخصيص مظهره وملابسه وصوته.

يمكن ارتداؤه أو حمله في الجيب



يمكن استخدام Muse Charm بطرق مختلفة، إذ يمكن تثبيته في سوار حول المعصم، أو وضعه في الجيب، أو تعليقه في حقيبة أو سلسلة مفاتيح باستخدام حبل مخصص.

ويأتي الجهاز بهيكل شبه شفاف يسمح برؤية المكونات الإلكترونية الداخلية من خلال الجزء الخلفي والجوانب.

ومن بين الميزات اللافتة أن جهازين من Muse Charm يمكنهما التعرف على بعضهما والتفاعل عند اقتراب مالكيهما من بعضهما البعض.

اتصال 5G وكاميرات أمامية وخلفية



يضم Muse Charm مودم 5G، ما يسمح للمستخدم بالوصول إلى مساعد “ميوز” حتى في حال عدم توفر اتصال بشبكة Wi-Fi.

ويعمل الجهاز بطريقة تشبه الهاتف في بعض الجوانب، لكنه لا يدعم إجراء المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو. كما يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع لفتح الجهاز.

ويضم Muse Charm كاميرتين في الجهة الأمامية والخلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن الاستخدام الأساسي للكاميرات يتمثل في تزويد مساعد “ميوز” بالمعلومات البصرية التي يمكنه تحليلها. كما يمكن للمستخدم مشاهدة المحتوى الذي التقطه عبر الجهاز نفسه.

ويدعم الجهاز تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، ويضم مكبر صوت وميكروفون ومنفذ USB-C للشحن.

طرح الجهاز والسعر المتوقع



كانت ميتا تخطط في الأصل لإطلاق Muse Charm خلال عام 2027، لكن مصادر نقل عنها أن زوكربيرج دفع فريق التطوير إلى تقديم موعد الإطلاق إلى عام 2026، بحيث يصبح الجهاز متاحا قبل نهاية العام.

وتشير المصادر نفسها إلى أن سعر الجهاز قد يكون قريبا من أسعار الساعات الذكية، فيما لم تحسم ميتا بعد تفاصيل توفير اتصال شبكات المحمول للجهاز.

ولم تكشف الشركة رسميا حتى الآن عن السعر النهائي أو تفاصيل خطط الاتصال، ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من المعلومات قبل طرح Muse Charm في الأسواق.