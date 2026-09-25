قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»
الأوضاع في السودان والصومال والقرن الأفريقي.. مباحثات بين وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
خانه التعبير| إبراهيم فايق ينتقد تصريحات حسام حسن عن الشناوي: مكانش يحب يسمعها من حسن شحاتة
هنصوم كام ساعة؟.. موعد شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر 2027
التعادل 1-1 يحسم قمة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
مجدي عبد الغني: تقييم حسام حسن للدوري خطأ.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وعبدالمنعم أمام أنجولا
«سي آي إيه»: مخطط روسي لاستهداف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بمسيرات
منتخب البرتغال يفوز 1-0 على ويلز بدوري الأمم الأوروبية
نادر السيد: مصر قادرة على تخطي أنجولا.. واستبعاد الشناوي لا يقلل منه
منتخب النرويج يفوز على الدنمارك بثلاثية بدوري الأمم الأوروبية
التنمية المحلية: الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العتبة أثناء التطوير.. وتوفير مسارات لسيارات الطوارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون نظارات أو هاتف.. ميتا تكشف جهازا جديدا للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

Muse Charm
Muse Charm
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة ميتا خلال فعاليات مؤتمر Connect عن جهاز جديد يحمل اسم Muse Charm، وهو جهاز محمول صغير يعمل بصورة مستمرة، ويتيح للمستخدمين التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” دون الحاجة إلى ارتداء نظارات ميتا الذكية.

وقدم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الجهاز باعتباره وسيلة سريعة للوصول إلى مساعد الشركة الذكي، خصوصا للمستخدمين الذين لا يرتدون نظارات ميتا الذكية، والتي تشمل مجموعة Meta Ray-Ban Display.

وتعتزم ميتا طرح Muse Charm قبل عطلات ديسمبر، لكنها لم تكشف حتى الآن عن سعر الجهاز، مؤكدة أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

 

ميتا توسع قدرات “ميوز”


بالتزامن مع الكشف عن الجهاز، أعلنت ميتا مجموعة من التحديثات لمساعد “ميوز”، من بينها إمكانية إجراء مكالمات فيديو باستخدام شخصية افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن تخصيص مظهرها، مع قدرتها على الاستجابة للمستخدم في الوقت الفعلي.

كما سيحصل مساعد “ميوز” على عنوان بريد إلكتروني خاص به، بما يسمح له بتنفيذ بعض المهام والتواصل مباشرة مع المستخدمين.

Muse Charm

تصميم مستوحى من الأجهزة الإلكترونية القديمة


وبحسب تقرير للصحفي مارك جورمان من وكالة "بلومبرج"، جاء تطوير Muse Charm من مختبر التصميم الجديد التابع لميتا، والذي يقال إنه يخضع لإشراف آلان داي، المسؤول السابق عن تصميم واجهة المستخدم في شركة آبل.

ويحمل الجهاز تصميما يذكر بالأجهزة الإلكترونية المحمولة التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، ويضم شاشة OLED بحجم يقارب بوصتين، إلى جانب نظام تشغيل جديد.

وعند تشغيل الجهاز، يظهر على الشاشة مجسم افتراضي لمساعد “ميوز” في منتصف الشاشة، مع إمكانية تخصيص مظهره وملابسه وصوته.

يمكن ارتداؤه أو حمله في الجيب
 

يمكن استخدام Muse Charm بطرق مختلفة، إذ يمكن تثبيته في سوار حول المعصم، أو وضعه في الجيب، أو تعليقه في حقيبة أو سلسلة مفاتيح باستخدام حبل مخصص.

ويأتي الجهاز بهيكل شبه شفاف يسمح برؤية المكونات الإلكترونية الداخلية من خلال الجزء الخلفي والجوانب.

ومن بين الميزات اللافتة أن جهازين من Muse Charm يمكنهما التعرف على بعضهما والتفاعل عند اقتراب مالكيهما من بعضهما البعض.

اتصال 5G وكاميرات أمامية وخلفية
 

يضم Muse Charm مودم 5G، ما يسمح للمستخدم بالوصول إلى مساعد “ميوز” حتى في حال عدم توفر اتصال بشبكة Wi-Fi.

ويعمل الجهاز بطريقة تشبه الهاتف في بعض الجوانب، لكنه لا يدعم إجراء المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو. كما يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع لفتح الجهاز.

ويضم Muse Charm كاميرتين في الجهة الأمامية والخلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن الاستخدام الأساسي للكاميرات يتمثل في تزويد مساعد “ميوز” بالمعلومات البصرية التي يمكنه تحليلها. كما يمكن للمستخدم مشاهدة المحتوى الذي التقطه عبر الجهاز نفسه.

ويدعم الجهاز تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، ويضم مكبر صوت وميكروفون ومنفذ USB-C للشحن.

طرح الجهاز والسعر المتوقع


كانت ميتا تخطط في الأصل لإطلاق Muse Charm خلال عام 2027، لكن مصادر نقل عنها أن زوكربيرج دفع فريق التطوير إلى تقديم موعد الإطلاق إلى عام 2026، بحيث يصبح الجهاز متاحا قبل نهاية العام.

وتشير المصادر نفسها إلى أن سعر الجهاز قد يكون قريبا من أسعار الساعات الذكية، فيما لم تحسم ميتا بعد تفاصيل توفير اتصال شبكات المحمول للجهاز.

ولم تكشف الشركة رسميا حتى الآن عن السعر النهائي أو تفاصيل خطط الاتصال، ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من المعلومات قبل طرح Muse Charm في الأسواق.

ميتا Muse Charm ميوز الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

الملك عبدالله وولي العهد

الملك عبدالله الثاني يتناول غداءً متواضعًا في الأمم المتحدة برفقة ولي العهد

ترشيحاتنا

أندي روبرتسون

روبرتسون يكشف كواليس العمل مع كلوب وسلوت داخل ليفربول

محمد رأفت

إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ

منتخب قطر

قطر تبدأ خليجي 27 بالفوز على البحرين بثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد