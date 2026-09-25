بني سويف : قطع المياه عن مركز ومدينة ببا لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مركز ومدينة ببا " صباح غد السبت 26 سبتمبر الجاري" لمدة ساعتين من الــ 9 إلى 11 صباحاً ، وذلك نظراً لأعمال الصيانة بلوحة كهرباء محطة مياه كفر ناصر

وتتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي باعتذارها عن قطع المياه المؤقت ،بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.