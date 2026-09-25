بني سويف تستضيف 22 سائحاً من ألمانيا والنمسا بممشى الكورنيش

تواصل بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم،ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية،حيث وصل "أمس" فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 22 سائحا ألمانياً ونمساوياً،على متن باخرة نيلية،وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية ،بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظ، وذلك برفقة المرشد السياحي عبد اللطيف سنوسي.

من جهته أشارت اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، إلى أن استقبال الأفواج السياحية يتم بمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.