مناقشة ملفات لجنة تقدير وتثمين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعًا بأعضاء اللجنة المختصة بتقدير وتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الأستاذ عمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعةـ، المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، بجانب رؤساء المدن، وباقي أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.

ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة ببعض مراكز المحافظة،والمقدمة من مواطنين أو جهات إدارية، حيث تم بحث كل طلب "على حدة"، والإطلاع على التقارير الفنية وأعمال المعاينات والمسح الميداني التي أتمت في هذا الشأن، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها.