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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف : انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

انطلقت فعاليات اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف، للعام 2026/2027، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتميز والابتكار الرياضي " الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أكثر من 300 لاعباَ ولاعبة من أبناء المحافظة في ألعاب (( الملاكمة ، المصارعة ، رفع الأثقال ، ألعاب القوى ، سلاح الشيش)

وأوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أن الاختبارات_ التي جرى عقدها بنادي متُحدي الإعاقة شرق النيل_تأتي تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، و اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبمتابعة من الدكتور محمد الكردي المشرف على قطاع الرياضة، وبإشراف وحضور الدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة المركزية لتميز وابتكار الرياضي ،وتحت اشراف الدكتورة وفاء موسى رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والدكتور أحمد العزوني مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومن المديرية :الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة  ومصطفى أسعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأضاف "الجبالي" أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يمثل منصة وطنية لاكتشاف المواهب وصقلها وفق برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية، ويأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة برعاية المواهب الناشئة وصناعة أبطال المستقبل .

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