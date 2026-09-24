فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بني سويف الجامعي في إجراء جراحة قلب عاجلة ومتقدمة لإنقاذ حياة مريضة في الشهر الثالث من الحمل، كانت تعاني من جلطة حادة على صمام ميترالي معدني سبق تركيبه لها منذ 7 سنوات، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور أحمد محمد فتحي الأشقر، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد حسن المجرى، مدرس جراحة القلب والصدر.



وأكد الدكتور طارق علي أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات جامعة بني سويف من كوادر طبية مؤهلة وقادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مشددًا على أهمية استمرار دعم المنظومة الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المحافظة، حيث استدعت الحالة تدخلًا جراحيًا عاجلًا بعد عدم استجابتها للعلاج بمذيبات التجلط، بالتزامن مع تدهور شديد في حالتها وانخفاض كفاءة عضلة القلب، وهو ما شكل تحديًا طبيًا كبيرًا، خاصة مع وجود حمل في الشهر الثالث، ولم يقتصر التحدي الطبي على إنقاذ حياة الأم، بل امتد إلى الحفاظ على حياة الجنين وتقليل المخاطر المرتبطة بالتدخل الجراحي، الأمر الذي تطلب تنسيقًا دقيقًا بين تخصصات جراحة القلب والصدر والتخدير والرعاية المركزة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء الجراحة بنجاح، مع الحفاظ على حياة الأم والجنين، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد تحسن حالتها واستقرار وضعها الصحي، لاستكمال فترة الحمل تحت المتابعة الطبية اللازمة.

وأشار الدكتور عماد البنا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود مستشفيات جامعة بني سويف لتقديم خدمة طبية مجانية ومتقدمة، ودعم الأقسام الطبية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مؤكدًا أن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف التخصصات يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح مثل هذه الحالات.

وشارك في إجراء الجراحة من قسم جراحة القلب والصدر كل من الدكتور محمد طلعت، مدرس مساعد جراحة القلب، والدكتور محمد حسين، مدرس مساعد جراحة القلب، والدكتور أحمد ناصر، طبيب مقيم جراحة القلب، إلى جانب فريق التخدير والرعاية، الدكتورة هناء فتحي، مدرس مساعد تخدير ورعاية، والدكتورة إيمان والدكتورة شهد، طبيبا مقيم تخدير ورعاية.

وتقدمت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف بخالص الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي وفريق التخدير والرعاية والفرق المعاونة، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم وتنسيقهم خلال مختلف مراحل التعامل مع الحالة، بما أسهم في نجاح التدخل الجراحي وخروج المريضة بحالة مستقرة مع الحفاظ على حياة جنينها.

