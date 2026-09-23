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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات العمل بمستشفيي سمسطا وببا المركزيين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الخدمية، تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعي إنشاء المستشفيين المركزيين بسمسطا وببا، واللذين تنفذهما وزارة الصحة والسكان، ضمن خطتها لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

وخلال تفقده لمشروع إنشاء المستشفى المركزي بسمسطا، تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي، واستمع إلى عرض موجز حول مراحل ومكونات المشروع، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 1317 خازوقًا بالمبنى الرئيسي، المقام على مساحة 950م²، ويضم دورًا أرضيًا و6 أدوار علوية متكررة.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بمدرسة التمريض، المقامة على مساحة 760م² وتضم 3 أدوار، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانات والخوازيق، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، فيما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل للمسجد، المقام على مساحة 270م²، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل لغرف الكهرباء والطلمبات وتجهيز أرضية الخزان، وقد بلغ إجمالي نسبة التنفيذ لكافة مكونات المشروع 15%.

وخلال تفقده للمشروع، أكد المحافظ أن المستشفيات دي مش مجرد مباني بتتعمل، دي مشروعات خدمية مهمة جدًا لأهالي سمسطا وببا، وبالتالي اللي يهمنا إن التنفيذ يمشي بالمعدلات المطلوبة، وكل مرحلة تخلص في توقيتها.

كما شدد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، مؤكدًا أنه عايز المتابعة تكون على الأرض بشكل مستمر، ونبقى عارفين نسب التنفيذ الفعلية وإيه اللي اتعمل وإيه المستهدف خلال الفترة الجاية، وأي معوقات تظهر يتم التعامل معاها فورًا.

وتضمنت الجولة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء مستشفى ببا المركزي، حيث اطلع المحافظ على تفاصيل ومراحل العمل بالمشروع، المقام على مساحة إجمالية تزيد على 8 آلاف م²، ويتكون من بدروم أرضي و5 أدوار علوية، ويضم العديد من الأقسام والتخصصات، منها العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وبنك الدم، وقسم إقامة وعناية لمرضى الحروق، والمناظير، والحضانات، والصيدلة، وغيرها من الأقسام والملحقات، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 31.5%.

وأكد المحافظ خلال تفقده للمشروع أن المهم عندنا إن الشغل يتعمل بالجودة المطلوبة ومن غير ما يحصل تأخير عن البرنامج الزمني، لأن المواطن في النهاية منتظر خدمة صحية أفضل، ومستشفيات تليق باحتياجات أهالي سمسطا وببا.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة باستمرار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشروعين، وإعداد تقارير دورية بنسب ومعدلات التنفيذ ومقارنتها بالمستهدف المحدد وفق البرنامج الزمني، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، فضلًا عن تكليف رؤساء المدن المعنيين بالتنسيق والتواصل مع الشركات المنفذة والمديرية، لتذليل أية معوقات، وضمان انتظام سير العمل بالمشروعين وفق المعايير والاشتراطات التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للتطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان، واللواء أسامة يونس، رئيس مركز ومدينة سمسطا، والعميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة رحاب ربيع مدير الإدارة الاستراتجية " التخطيط" بمديرية الصحة ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات المعنية بمديرية الصحة.

بني سويف الفشن سمسطا ببا

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