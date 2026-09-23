قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تُعلن انطلاق برنامج بكالوريوس "إدارة الفنادق الدولية" بالشراكة مع "فاتيل" الفرنسية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إطلاق كلية السياحة والفنادق بالجامعة برنامج بكالوريوس "إدارة الفنادق الدولية" بالشراكة مع كلية "فاتيل" الفرنسية المتخصصة في الفنادق والسياحة.

وقال رئيس الجامعة، إن هذه الخطوة تمثل خطوة أكاديمية وتدريبية فريدة، تهدف إلى إعداد جيل جديد من المديرين والقيادات القادرة على تولي المسؤوليات التشغيلية والإشرافية داخل صناعة الضيافة الدولية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد د. علي، أن البرنامج يعتمد على فلسفة تعليمية تربوية متطورة تجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية الميدانية الشاملة على مدار سنوات الدراسة الأربع.

وأوضح أن المنهج المطبق يضمن التناوب المستمر للطلاب بين التعلم الأكاديمي، والممارسة التشغيلية، والملاحظة المهنية، والتطبيق الإداري، مما يعزز مهارات التفكير التحليلي والقدرة على اتخاذ القرارات في مختلف مؤسسات الضيافة.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن هيكل البرنامج يمتد لأربع سنوات أكاديمية تشمل 240 نقطة دراسية وفق نظام (ECTS) المعتمد أوروبيًا، وموزعة على ثمانية فصول دراسية وتدرج أكاديمي يبدأ من السنة التأسيسية، مرورًا بتطوير أساسيات الإدارة والتدريب العملي المكثف، وصولاً إلى الكفاءات الإدارية المتقدمة. 

وأضاف أن البرنامج يتميز بدمجه للتعلم الميداني من خلال المختبرات التشغيلية، والمحاكاة الفندقية، والمشاريع الاستشارية، وركائز التدريب الداخلي التي تُعد جزءًا أصيلاً من المنهج.

وصرح رئيس الجامعة بأن نظام التقييم في هذا البرنامج يبتعد عن الأساليب التقليدية المعتادة، حيث يعتمد على آليات متعددة ومتكاملة تشمل التقييمات العملية، ودراسات الحالة، والتقارير المهنية، والأعمال الجماعية، والامتحانات، مما يضمن تقديم تغذية راجعة مستمرة للطلاب لتطوير نقاط القوة لديهم بشكل منتظم.

كما أوضح رئيس الجامعة أن خريجي هذا البرنامج سيمتلكون كفاءات شاملة في خمسة محاور رئيسية هي: الكفاءة التشغيلية لمختلف أروقة الفنادق، والكفاءة الإدارية، وعلوم الأعمال والتسويق والتمويل، بالإضافة إلى المهارات المهنية والتطوير الشخصي والقيادي.

ومن جانبة أعرَب الدكتور طارق علي، عن اعتزازه بالبعد الدولي للبرنامج، مؤكدًا أنه يُتيح لطلاب جامعة بني سويف الاستفادة من مناهج موحدة دوليًا، وفرص للتنقل الأكاديمي والتدريب الميداني داخل شبكة "فاتيل" عبر العالم، والتعرض لبيئات عمل متعددة الثقافات تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.
 

بني سويف جامعة بني سويف سياحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة (فيديو)

أحمد الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة | شاهد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

الرئيس الصيني

الرئيس الصيني يغادر بكين متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح مفهوم التكامل الأسري.. ودوره في استقرار الأسرة وتربية الأبناء

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد