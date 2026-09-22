محافظ بني سويف يبحث الاستعدادات والترتيبات لانطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

عقد اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بانطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والمقرر تنفيذه خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار «بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية.. من مصر إلى العالم»، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبعة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والهيئات المعنية من قطاعات الكهرباء، والزراعة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والري، وحماية النيل، وقصور الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، ومنطقة بني سويف الأزهرية، ومتحف بني سويف، إلى جانب مديري المكتب الفني وإدارات الإعلام والعلاقات العامة، وخدمة المستثمرين، ووحدة السكان، والممشى السياحي، والمجلس الاستشاري للشباب.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الرؤية العامة للمهرجان والأنشطة والأدوار المستهدفة منه، وفي مقدمتها تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والزراعية الفريدة التي تتمتع بها محافظة بني سويف في مجال النباتات الطبية والعطرية، وتعزيز التعريف بما تمتلكه المحافظة من إمكانات في هذا القطاع، حيث تم بحث سبل تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يليق بالمحافظة، مع التأكيد على تكامل الأدوار بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا القطاع الاقتصادي الواعد.

وناقش المحافظ الجدول الزمني الرسمي للمهرجان، والذي يبدأ بالإعلان الرسمي عن الفعاليات وبدء المشاركة، تليها مرحلة استلام وتجميع الأعمال المشاركة من المدارس والجامعات، ويتضمن البرنامج تنظيم حدث رياضي وتوعوي مميز تحت مسمى «ماراثون النباتات الطبية والعطرية»، على أن تتوج الفعاليات بإقامة المعرض الشامل والموسع بمنطقة الممشى السياحي بالمحافظة خلال أكتوبر المقبل، ليكون ملتقى للمبتكرين والمستثمرين والجمهور، ويتيح عرض الأعمال والأفكار والمشروعات المرتبطة بمجال النباتات الطبية والعطرية.

كما ناقش المحافظ خطة توزيع القيادات للإشراف على افتتاح المعارض المدرسية والجامعية وفق خارطة جغرافية محددة، بما يمنع تكدس القيادات في موقع واحد ويضمن تغطية مختلف أنحاء المحافظة، حيث تشمل مهام الافتتاح والمتابعة الميدانية للفعاليات قيادات المحافظة التنفيذية، وقيادات الجامعات والكليات والمعاهد، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات القروية، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية، بما يضمن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر لمختلف الفعاليات على مستوى المحافظة.

واستمع المحافظ إلى مقترحات واستفسارات الحضور بشأن الترتيبات التنظيمية وآليات المشاركة وتنفيذ الفعاليات، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المشاركة، وتحديد المسؤوليات والأدوار بصورة واضحة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرنامج، بما يضمن تحقيق المستهدف من المهرجان وإبرازه بصورة تعكس المقومات التي تتمتع بها محافظة بني سويف في مجال النباتات الطبية والعطرية.

ووجه المحافظ بتخصيص وسيلة اتصال للتواصل مع المواطنين والمشاركين في فعاليات المهرجان، وتلقي استفساراتهم والرد عليها، وتوفير المعلومات اللازمة بشأن آليات المشاركة والمسابقات والفعاليات المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وضمان سهولة التواصل مع الجهات المنظمة.

واستعرض الاجتماع حزمة الأنشطة والمسابقات المتنوعة المستهدفة لمختلف المراحل التعليمية والفئات الشبابية، والتي تتضمن مسابقات لاكتشاف المواهب، من بينها مسابقة معرض النباتات الطبية والعطرية، ومسابقة أجمل صورة، ومسابقة الابتكار البحثي، على أن يتم الإعلان عن هذه المسابقات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إتاحة المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع، بما يشمل طلاب رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي.

كما يتضمن المهرجان فتح باب التنافس في مجال ريادة الأعمال لتقديم أفكار لمشروعات ناشئة، وطرح ابتكارات لأجهزة تخدم قطاع استخلاص الزيوت العطرية وتحسين عمليات التقطير، إلى جانب أفكار وتطبيقات في مجالات الزراعة المائية والصوبات الذكية، والنماذج التسويقية الرقمية المبتكرة، بما يعزز مشاركة الشباب والطلاب والباحثين في تقديم حلول وأفكار مرتبطة بقطاع النباتات الطبية والعطرية.