محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات المحلية والعامة والأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمكتبة مصر العامة

شهد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، احتفالية تكريم أوائل الشهادات المحلية والعامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي نظمتها جمعية رعاية الطلبة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

وأُقيمت فعاليات الاحتفالية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، بإشراف أمل رجب، مدير المكتبة، وسط أجواء احتفالية شهدت تكريم الطلاب المتفوقين، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم الدراسية، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

جاء ذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حنان المداح، وكيل المديرية، والدكتور مؤمن الهواري، مدير المنطقة الأزهرية، وأعضاء جمعية رعاية الطلبة، برئاسة الأستاذ طه عجلان.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب سيف شومان، ثم كلمة الأستاذ طه عجلان، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة، أعقبها كلمة محافظ الإسماعيلية، التي هنأ خلالها الطلاب المتفوقين، مشيدًا بجهودهم وما حققوه من نجاح، ومشجعًا إياهم على مواصلة التفوق، واستكمال مسيرة النجاح والعطاء، بما يسهم في خدمة وطنهم وبناء مستقبله.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات للإنشاد الديني قدمها فريق الأزهر الشريف، تلاها إلقاء شعري للطالب مصطفى هيثم، كما شهدت الاحتفالية تقديم درع تكريمية لمحافظ الإسماعيلية من جمعية رعاية الطلبة، ودرع للدكتور مؤمن الهواري، تقديرًا لجهودهما.

وفي أجواء احتفالية مميزة، استقبل المحافظ عددًا من أطفال مرحلة رياض الأطفال بالورود، كما قدمت المدرسة القومية الخاصة عرضًا فنيًّا بعنوان «يُحكى أن»، تناول بطولات الجيش المصري، وما يقدمه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته.

واختتمت الفعالية بتكريم بأوائل الجمهورية من الطلاب ذوي الهمم، أعقبها تكريم أوائل المحافظة من ذوي الهمم، ثم تكريم ١٦ طالبًا وطالبة من طلاب الأزهر الشريف بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، ثم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، وأوائل الثانوية العامة بأقسامها الأدبي والعلمي (علوم) والعلمي (رياضيات)، واختُتمت بتكريم أوائل الدبلومات الفنية.

وقامت جمعية رعاية الطلبة بتقديم شهادات تقدير ومبالغ مالية للطلاب المكرمين، دعمًا لهم وتقديرًا لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والتفوق العلمي.

يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية رعاية المتفوقين، وتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية، باعتبارهم ثروة الوطن وأساس مستقبله.