لجنة الحكام تكشف الحالات الجدلية في الجولة الخامسة للدوري.. وتوضح قرارات مباراة الزمالك وغزل المحلة

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعداد اللجنة لإعلان الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن محمود البنا، عضو لجنة الحكام، سيقوم بعرض أبرز الحالات المثيرة للجدل، مع توضيح القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكام خلال مباريات الجولة، في إطار حرص اللجنة على شرح الحالات التي أثارت تساؤلات بين الأندية والجماهير.

وأشار المصدر إلى أن من أبرز الحالات التي سيتم توضيحها، قرار احتساب ركلة الجزاء لصالح الزمالك خلال مواجهة غزل المحلة، حيث أكدت اللجنة صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، إلى جانب عدم وجود ما يستوجب إشهار البطاقة الحمراء في اللعبة.

كما تتضمن الحالات التي ستتناولها اللجنة، مطالبة غزل المحلة بالحصول على ركلة جزاء في أكثر من لعبة، حيث أوضح المصدر أن اللجنة ترى عدم أحقية الفريق في احتساب ركلة جزاء على محمود حمدي الونش أو محمد إسماعيل.

ومن المنتظر أن تكشف لجنة الحكام تفاصيل الحالات خلال الساعات المقبلة، مع الاستعانة باللقطات المصورة وشرح التفسير التحكيمي لكل قرار.