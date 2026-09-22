مصدر باتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل للشطب.. والتحقيق مع طاقم الحكام

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة السلة، في تصريحات خاصة، عن مستجدات واقعة عمرو زهران لاعب الأهلي، والعقوبات المنتظرة على خلفية الواقعة التي شهدتها إحدى مباريات الفريق.

وأوضح المصدر أن عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تقتصر على الإيقاف لفترة، خاصة أن الواقعة لا تخضع بشكل مباشر للائحة، باعتبارها سلوكًا مشينًا.

وأضاف أن اتحاد السلة سيناقش قرار لجنة المسابقات بشأن العقوبة، مع إمكانية تعديلها حال عدم ملاءمتها للواقعة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر التحقيق مع طاقم حكام المباراة، بعدما أغفلوا الواقعة، مؤكدًا أنه كان بإمكانهم اللجوء إلى تقنية IRS لمراجعة اللعبة والتأكد مما حدث.

وتابع: «تعجبنا من رد الأهلي بعدما طلبنا حضور اللاعب للتحقيق، حيث وصلنا خطاب من النادي يستفسر عن سبب طلب حضور اللاعب، وقمنا بإرسال خطاب توضيحي للنادي يشرح أسباب استدعائه للتحقيق».

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم العقوبات النهائية بعد استكمال التحقيقات ومناقشة الأمر داخل الاتحاد المصري لكرة السلة.