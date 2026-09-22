رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد.. ويؤكد أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2026/2027، بحرم الجامعة غرب النيل، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع أسرة “طلاب من أجل مصر”، في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب بالحياة الجامعية، وتعزيز اندماجهم في البيئة الأكاديمية منذ اليوم الأول للدراسة.

حضر الحفل الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور عيد أبو بكر، عميد كلية التجارة، والدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، والدكتور هنداوي عبد اللاه، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد فاروق، منسق “طلاب من أجل مصر”، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات المتنوعة شملت مراسم تحية العلم، وعددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية، إلى جانب تقديم عرض تعريفي بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تتيحها الجامعة لطلابها في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وتفقد رئيس الجامعة حفلات استقبال الطلاب بكليات التجارة والآداب والحقوق، وافتتح معرضًا فنيًا بكلية التجارة، وحرص على الالتقاء بعدد كبير من الطلاب داخل الحرم الجامعي والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، حيث قدم لهم هدايا تذكارية والتقط معهم الصور التذكارية، كما التقط صورًا مع “طلاب من أجل مصر” وطلاب رعاية الشباب.

وشارك رئيس الجامعة في مراسم تحية العلم، وأعطى إشارة بدء المباراة الودية بضربة البداية التي جمعت بين فريق أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومنتخب جامعة بني سويف لكرة القدم، في أجواء عكست روح الانتماء والتفاعل بين جميع منتسبي الجامعة، ورسخت قيم المشاركة الإيجابية والعمل الجماعي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما كرم رئيس الجامعة الطالب كريم محمود الذى تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للجامعات، حيث توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، كما أحرز الميدالية الذهبية الثانية في سباق 200 متر عدو، مؤكداً تفوقه وتميزه بين نخبة الرياضيين المشاركين من مختلف الجامعات الأفريقية.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على تقديم المعرفة الأكاديمية فقط، وإنما تمتد لتشمل بناء شخصية متكاملة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد أهم الركائز التي تسهم في تنمية المهارات القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي والانتماء، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من جميع الفرص التي توفرها الجامعة للمشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالقيم والعادات والأعراف الجامعية التي تعكس الصورة الحضارية للجامعة وطلابها.

كما شدد على أهمية الاجتهاد في الدراسة باعتباره الطريق الأساسي لتحقيق النجاح والتميز، كما دعا الطلاب إلى استثمار فترة الدراسة الجامعية في اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وتسهم في بناء شخصياتهم علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تمثل عنصرًا مكملًا للعملية التعليمية وتساعد على تنمية الثقة بالنفس والقدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وأوضح الدكتور حمادة محمد أن الجامعة تضع الطلاب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على التفوق العلمي وتنمية مواهبهم المختلفة، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح الجدية والمثابرة والعمل المستمر لرفع شأن الوطن وخدمته من خلال العلم والمعرفة والالتزام بالقيم الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.

وأكد الدكتور أحمد فاروق أن أسرة "طلاب من أجل مصر" تمثل أحد النماذج المتميزة للعمل الطلابي داخل الجامعة، لما تقدمه من أنشطة وفعاليات متنوعة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، مشيرًا إلى أن الأسرة تحرص على تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، إلى جانب دورها الفاعل في دعم المشاركة الطلابية وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية.

وقال الكابتن محمد فاروق إن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للوطن وأمل المستقبل وقادة الغد، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.