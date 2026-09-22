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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح بطولة السباحة لطلاب المدارس في جامعة بني سويف

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

 افتتح الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بطولة السباحة لطلاب المدارس، والمقامة بحمام سباحة جامعة بني سويف على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.
 

وذلك في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الأنشطة الطلابية والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بين الطلاب. 

وتقام البطولة بالتعاون مع شركة خيرات للاستشارات العلمية، وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات مدارس المحافظة، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة للطلاب لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والالتزام بالقواعد والروح الرياضية.
جاء ذلك بحضور  أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية،  منال صالح، موجه عام التربية الرياضية، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين على البطولة.
 

وأكد الدكتور عصام عمارة أهمية الأنشطة الرياضية في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى حرص مديرية التربية والتعليم على دعم مختلف الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التحصيل الدراسي والأنشطة التربوية.
 

وأشار مدير المديرية إلى أن ممارسة الرياضة تمثل أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانضباط والمنافسة الإيجابية والعمل الجماعي والالتزام بالقواعد، مؤكدًا استمرار دعم المديرية للأنشطة الرياضية بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

بني سويف تعليم بني سويف جامعة بني سويف

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