وفد من جامعة بني سويف في زيارة علمية وبحثية إلى جامعة باريس ساكلاي بفرنسا

قامت كلا من الدكتورة ندى عادل الجداوي والدكتورة حسناء رجب تمساح، المدرستان بقسم التكنولوجيا الحيوية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بزيارة علمية وبحثية إلى جامعة باريس ساكلاي (Université Paris-Saclay) بجمهورية فرنسا، وذلك ضمن برنامج التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس Staff Mobility in Erasmus+ Project، وذلك تحت إشراف الدكتورة سماء الدق عميد الكلية.

وأوضح الدكتور طارق أن الزيارة تضمنت برنامجًا مكثفًا من اللقاءات والأنشطة العلمية والبحثية، شمل زيارة عدد من المعامل والمراكز البحثية المتخصصة بجامعة باريس ساكلاي، والتعرف على أحدث الإمكانيات والتجهيزات البحثية، وتبادل الخبرات مع عدد من الباحثين والمتخصصين في المجالات العلمية ذات الصلة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة بني سويف على دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتشجيع الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية، بما يسهم في تطوير القدرات البحثية وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المشترك مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية.

وشملت الزيارات معهد الكيمياء الجزيئية ومواد أورساي (ICMMO)، حيث تم عقد لقاء مع الدكتورة Hafsa Korri-Youssoufi، مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRS بجامعة باريس ساكلاي، إلى جانب زيارة مختبر الأستاذ الدكتور Abdulghani Ismail، واللقاء مع الأستاذ الدكتور Abdulghani Ismail، أستاذ ورئيس كرسي Junior Professor بالجامعة.

كما تضمنت الزيارة معهد أورساي للعلوم الجزيئية (ISMO - UMR 8214 CNRS / Université Paris-Saclay)، حيث تم اللقاء مع الأستاذة الدكتورة Rachel Méallet-Renault، الأستاذ المتفرغ والكيميائي الفيزيائي بالجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الزيارة، قدمت الدكتورة حسناء رجب تمساح عرضًا علميًا تناول أحدث النتائج والتطورات في مجال بحث الدكتوراه الخاص بها، مع استعراض مستجدات الأبحاث المتعلقة بمجال البكتريوفاج (Bacteriophages)، إلى جانب بحث سبل وآفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك في هذا المجال.

كما ركزت الدكتورة ندى عادل الجداوي خلال اللقاءات العلمية على متابعة المشاريع البحثية للطلاب التابعين لها، حيث قدمت الطالبة سماح محمد حسيني، تحت إشرافها، عرضًا لنتائج أبحاثها ومناقشة ما تم إنجازه، إلى جانب استعراض ومتابعة مشاريع عدد من الطلاب، وذلك لبحث فرص الإشراف المشترك وبرامج التبادل العلمي والتعاون البحثي مع الجانب الفرنسي.