تدريب الكيميائيين الجدد لتوكيد الجودة للتجارب المعملية بشركة مياه الشرب بني سويف

نفذ قطاع المعامل والجوده بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية متمثلة في الإدارة العامة للتدريب، تدريب للساده الكيميائيين الجدد على أساليب التحاليل الميكروبيولوجية والمستهدف منها كيميائي صرف ومياه على أعمال ضبط و توكيد الجوده للتجارب المعمليه المتنوعة.



و تقوم الشركة من خلال قطاع المعامل المتمثل في المعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع و كذلك المعامل الموجودة بالمحطات بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف، برفع عينات بصورة دورية و منتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة و كذلك مطابقة معالجة الصرف الصحي، حيث تقوم إدارة التقارير و الإحصاء بقطاع المعامل بتجميع البيانات و تحليلها بصفه مستمره .

يأتي ذلك في إطار إهتمام الشركة بإنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات الإنتاج وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى خروجها من محطة الإنتاج، و أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية و برامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .