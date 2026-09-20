فرقة بني سويف للفنون لذوي الهمم تشارك في افتتاح بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص

شاركت فرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الهمم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في فعاليات افتتاح بطولة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "القاهرة 2026"، التي تستضيفها مصر تحت شعار "رياضات الأداء"، حتى 23 سبتمبر الجاري.

وأقيم حفل الافتتاح بمجمع صالات حسن مصطفى الدولي للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة هبة كمال مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور وليد نادي مدير إدارة برامج الصم وذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب عدد من قيادات الأولمبياد الخاص وممثلي الجهات المشاركة، وأعضاء منتخبات الأولمبياد الخاص المصري.

وقدمت الفرقة عرضا فنيا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، بقيادة الفنان تامر عبد المنعم والفنانة عزة عبد الظاهر، وذلك ضمن مراسم الافتتاح التي تضمنت طابور عرض للوفود المشاركة، في مشهد عكس ثراء الهوية المصرية ورسالة الأولمبياد الخاص القائمة على الدمج والمشاركة وإتاحة الفرصة للجميع.

وتقام منافسات المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية في أربع رياضات بمشاركة 13 دولة، إلى جانب 173 لاعبا ولاعبة ورؤساء وفود، فضلا عن مشاركة 42 شخصا في مؤتمر إعداد اللاعبين من ذوي الإعاقة.