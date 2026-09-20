خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحي عقب قرار المحكمة الفيدرالية السويسريه

علق محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية علي قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطعن المقدم من رمضان صبحي لاعب بيراميدز وتأييد قرار إيقافه 4 سنوات فى قضية المنشطات.



وكتب محمد فضل الله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” :" إن رمضان صبحي يجوز له التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، شريطة أن يكون قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية بصورة صريحة بالدفوع المتعلقة بحقه فى المحاكمة العادلة، وفقًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"

وأضاف :" أن من الشروط الأساسية أيضًا استنفاد طرق الطعن الداخلية، وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية الأوروبية، مشددًا على أن المحكمة الأوروبية لا تقبل الطعن بشأن مآخذ لم يتم إثارتها من الأساس أمام القضاء السويسري"

وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في طعون مرتبطة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي «CAS»، والتي تخضع للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مستشهدًا في هذا الشأن بقضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.