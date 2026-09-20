كريم رمزي: فيديو تقديم بيزيرا لاعبًا لنادي شباب الأهلي "لا يليق وغير مقبول"

انتقد الإعلامي كريم رمزي، فيديو تقديم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك السابق، مشيرًا إلى أن الفيديو كان له إسقاطات

وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: فيديو تقديم بيزيرا من نادي شباب الاهلي الإماراتي كان فيه بعض الإسقاطات وهذا امر غير مقبول

واضاف: هذه الأمور بين الأندية المصرية نتقبلها، ولكن عندما يتعلق الأمر بأندية خارجية هذا امر لا يليق حتى لو حدث ذلك من جانب نادي مصري

وتابع: لو كان حدث العكس وكان به إسقاطات من جانب نادي الزمالك كنت سأقول ذلك، هناك أمور نتقبلها وهناك أمور لا تليق، وكنت أتمنى إلا تحدث مثل هذه الإسقاطات