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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة: الاستفادة من خبرات الأبطال المصريين في إعداد وتأهيل الشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، الرائد أحمد عبد اللطيف، من أبطال القوات المسلحة المصرية وأحد أبطال رياضة الووشو كونغ فو، وذلك في إطار دعم الوزارة للرياضيين والأبطال المصريين.

وتناول اللقاء سبل رفع معدلات اللياقة البدنية، وتأهيل الشباب والرياضيين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الرياضية المتميزة في دعم وتطوير قدرات الشباب، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأكد جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب والرياضيين ورفع مستويات اللياقة البدنية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خبرات الأبطال المصريين تمثل أحد المحاور المهمة في إعداد وتأهيل الشباب، وتعزيز ثقافة الرياضة والتميز.

من جانبه، أعرب الرائد أحمد عبد اللطيف عن تقديره لحرص وزير الشباب والرياضة على دعم الأبطال والاهتمام بتأهيل الشباب والرياضيين، مؤكدًا استعداده للمساهمة بخبراته في هذا المجال.

أبطال القوات المسلحة المصرية أبطال رياضة الووشو كونغ فو وشو كونغ فو كونغ فو جوهر نبيل

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